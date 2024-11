Após ameaças, presidente da CCJ da Câmara pede escolta a Lira

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a deputada bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC) pediu ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), escolta da Polícia Legislativa.

Segundo a parlamentar catarinense, ela estaria sendo alvo de ameças de morte nas últimas semanas, após pautar projetos da pauta conservadora, entre eles, um que visa dificultar o aborto.

Deputada Carol de Toni (PL-SC) é a presidente da CCJ da Câmara

Até outubro de 2024, Caroline de Toni também prometia pôr em votação o projeto que concede anistia aos condenados pelas invasões às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

O presidente da Câmara, no entanto, tirou a proposta da CCJ da Câmara e enviou para uma comissão especial. Na prática, a decisão do deputado alagoano atrasa a tramitação do projeto.

Lira ainda não despachou o pedido da presidente da CCJ. Em Santa Catarina, a deputada já conta com escolta fornecida pelo governador Jorginho Mello (PL), de quem ela é aliada.