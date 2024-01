Após Ana Hickmann, Edu Guedes se manifesta sobre rumores de namoro

Os nomes de Ana Hickmann e Edu Guedes viraram notícia nas redes sociais e na mídia, na segunda-feira (15/01), após o jornalista Ricardo Feltrin afirmar que os dois estariam namorando. Depois que a apresentadora se pronunciou, através de sua assessoria de imprensa, sobre o assunto, foi a vez do chef de cozinha falar.

Em conversa com a Quem, ele afirmou: “O meu relacionamento com a Ana é de amizade”.

Entenda o caso Ana Hickmann e Edu Guedes ganharam destaque, na segunda-feira (15/01), após rumores de que os dois estariam vivendo um romance. Através de sua assessoria de imprensa, no entanto, a apresentadora se pronunciou e esclareceu a situação. A notícia foi dada inicialmente pelo colunista Ricardo Feltrin.

“A Ana está solteira. O jornalista citou um encontro que aconteceu no final do ano, mas foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, disse a assessoria de Hickmann à coluna Fábia Oliveira.

Durante alguns anos, Ana Hickmann e Edu Guedes trabalharam juntos no programa Hoje em Dia, da Record TV. O chef de cozinha deixou a atração e, atualmente, apresenta o The Chef, na Band.

Amizade de longa data Apesar dos rumores de relacionamento só terem surgido agora, Ana Hickmann e Edu Guedes se conhecem há tempos e mantêm uma relação de amizade de longa data.

Os dois apresentaram juntos o Hoje em Dia, matinal da Record TV. O apresentador deixou o comando do programa em 2015, e apenas a loira permaneceu.