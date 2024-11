Após anúncio de Trump, patrimônio de Elon Musk chega a R$ 1,8 trilhão

Após protagonizar um embate público com a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, Elon Musk viu as ações da Tesla, uma das gigantes sob seu comando, subirem consideravelmente nesta segunda-feira (18/11). Com o aumento, o patrimônio do empresário bateu a marca de R$ 1,8 trilhão, situando-o entre os mais ricos do planeta.

O crescimento se deu após o anúncio de que o presidente eleito Donald Trump tem planos de priorizar uma estrutura federal para regulamentar veículos autônomos para o Departamento de Transportes dos EUA.

Após a reportagem da Bloomberg News com fontes especializadas na área, as ações da Tesla fecharam com alta de mais de 5%.

Na semana passada, Trump escolheu Musk e o ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy para liderar o novo Departamento de Eficiência Governamental.

De acordo com o presidente eleito, o departamento acabaria com a “burocracia” do governo, relaxaria as regulamentações “excessivas” e cortaria gastos.

A estrutura federal para regulamentar veículos autônomos beneficiaria a Tesla, que investe em veículos totalmente autônomos há anos, mas ainda não conseguiu produzir um carro capaz de ser dirigido de forma autônoma sem um humano ao volante.

