Após apelo do filho, Milton Nascimento responde sobre volta aos palcos

Milton Nascimento fez questão, mais uma vez, de afirmar que não quer voltar aos palcos. Nesta quarta-feira (28/8), o cantor surgiu em um vídeo com o filho Augusto Nascimento e conversou sobre possíveis shows.

Augusto brincou com Bituca sobre o retorno da banda Oasis e sugeriu uma pausa na aposentadoria do pai.

“Tenho que bater um papo sério com você. Sabe aquela banda inglesa que eu gosto Oasis? Eles tinham acabado 15 anos atrás porque os irmãos brigaram. Aí fizeram as pazes. Você não brigou com ninguém e parou de cantar também. Não está a fim de voltar? Fazer um showzinho?”, diz Augusto.

1 de 4

Milton Nascimento fez o último show de sua carreira em 13/11/2022

Reprodução/Globoplay

2 de 4

Com 60 anos de carreira, o cantor recebeu diversos prêmios e é conhecido nacional e internacionalmente

Reprodução/Instagram

3 de 4

Um de seus álbuns, Clube da Esquina, recebeu o prêmio de Melhor Disco Brasileiro de Todos os Tempos pelo podcast Discoteca Básica, que contou com 162 especialistas

Marcos Hermes/Divulgação

4 de 4

Em 2021, o cantor anunciou a sua aposentadoria dos palcos e brindou seus fãs com uma última turnê

Marcos Hermes/Divulgação

Milton Nascimento reagiu com bom humor, mas se manteve firme nos planos da aposentadoria: “Não, não quero”, disse. Augusto, então rebate, “Segue aposentado. Fazer o quê?”. Veja o vídeo!