Após ataque de Luana Piovani, Dado Dolabella toma atitude drástica

Após ser atacado por Luana Piovani nos últimos dias, por conta de seu posicionamento com relação a participação de sua namorada, Wanessa Camargo, no BBB24, Dado Dolabella tomou uma atitude drástica com relação a ex: entrou com uma ação na Justiça, alegando que as críticas da atriz causaram danos à sua imagem.

“Recentemente, ao tomar conhecimento de várias publicações a meu respeito, em que os autores mentiram influenciados por uma sequência de vídeos com acusações extremamente difamatórias e caluniosas, de uma senhora que incita o público a me chamar de criminoso”, começou o cantor.

O ex-ator prosseguiu informando que buscou assistência jurídica: “E, que volta e meia, usas as redes sociais para causar polêmica a benefício próprio, ingressei com ações para obter, liminarmente, os dados pessoas dos autores para tomada das medidas legais”.

Dado continuou o desabafo contando que a Justiça expediu uma liminar, determinando que a empresa por trás da rede social forneça os dados de uma das autoras das publicações que o caluniaram e o difamaram. “O juiz entendeu que a publicação revela potencial dano a minha imagem”, frisou.

Dolabella encerrou garantindo que essa é apenas uma causa ganha, das demais, já que ainda existem outros processos correndo no judiciário a seu favor. “A decisão deixa claro que a internet não

é terra sem lei e, todos que continuarem, estarão sujeitos a responder pelos crimes cometidos”, concluiu.

Dado Dolabella canta música para Wanessa Camargo e fala sobre passado Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo e Dado sobre namoro: “Ying Yang que se completam” Reprodução/Instagram

Dado Dolabella se declara para Wanessa e pede “paz” em música Instagram/Reprodução

A agressão a Luana ocorreu em 2008, quando ele matinha um relacionamento com a atriz Reprodução/Twitter

Luana Piovani debocha de nova música de Dado Dolabella

O momento que muitos internautas esperavam, chegou: Luana Piovani se pronunciou sobre o lançamento da nova música de Dado Dolabella, em homenagem à Wanessa. Através dos stories do Instagram, a atriz debochou da canção, indiretamente.

“Vocês já devem estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra prima na música popular brasileira. Se não estão sabendo, tem que dar Google. Vai aparecer. É só colocar ‘obra prima atual MPB’. Com certeza vai entrar o clipe, a melodia, a letra, dizer quem compôs, quais são os instrumentos tocados”, começou.

Em seguida, Luana completou: “É uma coisa assim que muda a vida. Vocês precisam ver. A letra é uma obra prima. Já ri tanto, ri de chorar. Ri sozinha. A moça aqui em casa deve estar achando que sou louca. Fiquei aqui rindo, lágrimas escorriam”.