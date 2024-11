O clima de tensão continua atormentando o Supremo Tribunal Federal (STF). Após o atentado cometido na última quarta-feira (13), a Corte recebeu um e-mail com ameaças.

No texto, o autor destaca a intenção de acabar com o STF e cita o responsável pelo ataque com explosivos de quarta, segundo o blog de Daniela Lima do g1, que teve acesso à mensagem eletrônica.