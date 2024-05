Após atentado contra Robert Fico, premiê polonês diz ter sido ameaçado

O premier polonês, Donald Tusk, afirmou ter sido ameaçado após seu homólogo eslovaco, Robert Fico, ter sido alvo de uma tentativa de assassinato nessa quarta-feira (15/5), na Eslováquia.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o primeiro-ministro polonês compartilhou uma publicação direcionada a ele afirmando que o atentado contra Fico era um exemplo a ser seguido na Polônia.

“Hoje, os eslovacos nos deram um exemplo do que fazer com Donald Tusk se ele falhar no CPK (um projeto de um grande aeroporto planejado pelo governo anterior mas que agora está em revisão)”, dizia a postagem.

“Houve muito disso ontem”, escreveu Tusk na legenda da postagem que mostrava a captura de tela com a mensagem ameaçadora.

Atentado contra Robert Fico Nessa quarta-feira (15/5), Robert Fico foi alvo de uma tentativa de assassinato na cidade de Handlová na saída de uma reunião de governo.

Cinco tiros foram disparados contra o premier da Eslováquia, que foi rapidamente transportado de helicóptero a um hospital para a capital do país, Bratislava, a cerca de 190 km do atentado.

Apesar de chegar a correr risco de vida ao ser atingido no abdômen e no braço, Fico foi submetido a uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável atualmente.

Presidente Lula presta solidariedade Após o atentado contra Fico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou as redes sociais para prestar solidariedade ao líder eslovaco e afirmar que o “[…] o ódio não pode prevalecer”.

“É inadmissível o que aconteceu ontem na Eslováquia com o primeiro-ministro Robert Fico, baleado quando saía de uma reunião de governo na cidade de Handlová. Situações como essas, de intolerância e violência, merecem nosso repúdio e nos afetam a todos, pois atentam contra nossos valores de defesa da democracia e da paz.”, escreveu Lula em uma publicação no X.

“O ódio não pode prevalecer. Minha solidariedade a Robert Fico e família e ao povo eslovaco. Desejo sua pronta recuperação”, finalizou.