Após áudios polêmicos, pastor Márcio Valadão cancela participação em evento da nova igreja de Felippe

Neste domingo, 8 de dezembro, a Igreja Novos Começos, liderada pelo pastor Felippe Valadão, será oficialmente inaugurada no Rio de Janeiro, marcando a transição da Lagoinha Rio para a nova denominação. O evento, amplamente divulgado com uma lista de convidados renomados, incluindo pastores e cantores de destaque do cenário gospel, sofreu uma baixa significativa: a ausência do pastor Márcio Valadão, decano da Igreja Batista da Lagoinha e sogro de Felippe Valadão.

A presença de Márcio Valadão havia sido anunciada em cartazes e em lives promovidas por Felippe, o que indicava um apoio à transição. No entanto, o líder da Lagoinha cancelou sua participação após a divulgação de áudios vazados nos quais Felippe Valadão fez comentários polêmicos. Nos áudios, Felippe chama o sogro de “velho” e afirma que evitará conflitos enquanto ele estiver vivo, mas que as coisas poderiam mudar no futuro. A repercussão das falas foi amplamente negativa, gerando desconforto dentro e fora da família Valadão.

Apesar do cancelamento, Márcio Valadão estará presente em outro compromisso oficial no domingo: a ordenação de novos pastores na sede da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte.

O cancelamento de última hora reforça a crise gerada pelos áudios e levanta questionamentos sobre os rumos da relação entre Márcio Valadão e a nova igreja liderada por Felippe. O episódio simboliza uma ruptura pública que pode trazer desdobramentos para ambos os lados.

