Após aumento de passagem de ônibus, prefeito de Alagoinhas volta a prometer tarifa zero: “Já demos os primeiros passos”

Após aumentar o valor da passagem de ônibus em Alagoinhas, de R$ 4,10 para R$ 4,30, o prefeito Gustavo Carmo (PSD) voltou a prometer a adoção da tarifa zero até o final do seu mandato. Essa foi uma das promessas de campanha do gestor, que garantiu implementação do modelo de forma progressiva no transporte público.

“Quero deixar muito claro que enquanto não se implementa a tarifa zero, a política é de tarifa, de aumento e de subsídio, e é o que acontece nos municípios. São aproximadamente 130 municípios no Brasil que optaram pela tarifa zero. Nós temos esse compromisso, essa busca de atingir esse objetivo em Alagoinhas. Não é uma tarefa simples, rápida e fácil de fazer, mas é uma saída para esse problema que incomoda o país inteiro, que é o subfinanciamento do transporte, pelos vários motivos que todos já sabem”, disse em entrevista ao Bahia Notícias na manhã desta quarta-feira (29).

Segundo o prefeito, apesar do reajuste confirmado na última segunda-feira, a cidade já deu os primeiros passos. “A gente já instituiu por lei o Fundo Municipal de Transporte, que será alimentado por recursos públicos e recursos privados, daquelas empresas que utilizam o transporte para que os usuários e funcionários, os trabalhadores dessas empresas possam também contribuir”, indicou.

“Além disso, aprovamos na Câmara a lei autorizativa para a contratação da operação de crédito que está prevista no PAC da mobilidade que nos permite contratar com as facilitações do governo federal com operação de R$ 35 milhões que dá para comprar aproximadamente 50 ônibus. Então a gente está avançando na estratégia da aquisição dos ônibus”, acrescentou.

Durante o bate-papo, Gustavo Carmo também falou sobre as perspectivas e próximos passos para iniciar o processo de implementação da tarifa zero.

“Temos uma previsão de agora em fevereiro, já encaminhar, do ponto de vista da operação bancária, a solicitação do crédito, porque a gente tem como estratégia, a gente tem um passo único. A regra de funcionamento de alimentar o fundo com os ônibus novos. Porque os sistemas em geral, em Alagoinhas não é diferente, carecem de credibilidade”, afirmou.

“A tarifa por si só, no primeiro momento, pode não ser tão interessante quando você associa a tarifa zero ao ônibus novo. E o aumento da frota, que dá garantia da segurança, do ônibus limpo, do ônibus não quebrar e de chegar ao ônibus no horário. Então, é o formato ideal, é o nosso plano A. O plano B é começar sem ainda ter a frota nova. A gente está cadenciando isso, não completamos nem um mês de mandato ainda, mas a gente tem na implementação da política do tarifa zero, uma política pública prioritária do município que a gente entende que vai dar certo”, finalizou.