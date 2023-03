Após Ba-Vi, Bahia volta aos treinos de olho na 2ª fase da Copa do Brasil

O empate no Ba-Vi complicou a vida do Bahia na Copa do Nordeste, mas não há muito tempo para lamentar. Um dia depois do clássico, o elenco tricolor se reapresentou na manhã desta segunda-feira (6), e iniciou a preparação para o duelo da segunda fase da Copa do Brasil, contra o Camboriú, na quarta (8).

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Vitória fizeram um trabalho físico na academia da Cidade Tricolor. O restante do grupo foi para o gramado fazer uma atividade sob orientação de Renato Paiva.

O técnico dividiu o treino em três momentos. No primeiro, comandou um trabalho técnico de posse de bola. Em seguida, orientou a criação de jogadas ofensivas, cruzamentos e finalizações. Por fim, aplicou um trabalho tático de ataque contra defesa, com o sistema ofensivo atuando em uma superioridade numérica.

Alguns atletas também treinaram cobranças de pênaltis. Vale lembrar que, assim como na primeira fase da Copa do Brasil, os jogos da segunda etapa ocorrem em confronto único. Mas, caso haja igualdade no marcador depois dos 90 minutos, a classificação será definida nas penalidades.

O goleiro Danilo Fernandes e o zagueiro Kanu deram sequência aos respectivos tratamentos na academia e na fisioterapia. O elenco volta a treinar na manhã desta terça-feira (7).

O Bahia encara o Camboriú nesta quarta-feira (8), às 19h, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú (SC).