Após batismo, Renan Bolsonaro mira Câmara dos Deputados em 2026

Recém-eleito vereador em Balneário Camboriú (SC) e o mais jovem político da família Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro já é cotado para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. A possibilidade foi ventilada após o sucesso nas urnas, onde foi o vereador mais votado da cidade. Agora, Renan, também conhecido como o “Zero Quatro”, busca consolidar sua trajetória política.

O batismo recente de Renan na igreja Sara Nossa Terra, em Balneário Camboriú, marcou um momento simbólico de transformação e aliança com a fé evangélica. Vestindo uma camiseta com os dizeres “Eu decidi”, ele afirmou nas redes sociais que estava “nascendo de novo” e agradeceu ao pai, Jair Bolsonaro. Curiosamente, a cerimônia lembrou o batismo do próprio ex-presidente, que se imergiu nas águas do Rio Jordão, em Israel, antes de disputar a Presidência da República.

Apesar de seu rápido crescimento político, Flávio Bolsonaro, irmão mais velho de Renan, sugere cautela. Em entrevista recente, Flávio destacou que Renan ainda precisa amadurecer na vida pública. “Ele foi o vereador mais bem votado da cidade, obviamente com o prestígio que o presidente Bolsonaro emprestou a ele. Mas é um garoto novo, que eu acho que tem que amadurecer em muitas coisas antes de dar um passo como ser deputado federal”, afirmou.

Flávio também aconselhou o irmão a aproveitar o mandato de vereador para entender os desafios e responsabilidades da vida política. “Sentar na cadeira, ver como é a vida pública, como são as cobranças, e se ele vai gostar disso”, disse o senador, destacando a importância de lidar com o monitoramento constante e as exigências do cargo.

Com apenas 22 anos, Renan Bolsonaro já atrai atenção nacional e poderá seguir os passos do pai e dos irmãos, Flávio, Eduardo e Carlos, que consolidaram suas carreiras na política. Seu futuro na Câmara dos Deputados dependerá de sua performance como vereador e do fortalecimento de sua base eleitoral em Santa Catarina.

