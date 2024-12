Após Blake Lively, Justin Baldoni enfrenta ex-assessora na Justiça

Stephanie Jones, ex-assessora de Justin Baldoni e proprietária da Jonesworks, entrou com uma ação judicial em Nova York na última terça-feira, alegando quebra de contrato e conspiração para difamação. A queixa também envolve Jennifer Abel, ex-funcionária da Jonesworks, e Melissa Nathan, da empresa TAG, conhecida por trabalhar com celebridades como Johnny Depp e Travis Scott.

Segundo a denúncia, Abel e Nathan teriam orquestrado uma campanha de difamação contra Blake Lively durante a divulgação do filme É Assim Que Acaba, dirigido por Baldoni. O objetivo seria evitar que a atriz expusesse condutas inadequadas do diretor no set. Mensagens obtidas pelos advogados de Lively, enviadas por Abel e Nathan, sustentam essa alegação.

Jones afirma que, no ano passado, descobriu que Abel estava roubando documentos confidenciais da Jonesworks para abrir sua própria empresa. Após a demissão de Abel, Baldoni rompeu seu contrato de longa data com a Jonesworks e passou a trabalhar com a nova empresa de Abel.

Agora, Stephanie Jones acusa Abel e Nathan de conspiração para prejudicar sua reputação, roubar clientes e atribuir a ela a responsabilidade pela campanha de difamação contra Lively. Parte das evidências apresentadas na ação inclui mensagens extraídas de um celular corporativo de Abel, cedido pela Jonesworks à Justiça.

Entenda as denúncias de Blake Lively contra Justin Baldoni

Intérprete de Lily no filme, Blake Lively acusa Justin e a produtora Wayfarer de manter um ambiente hostil durante as gravações do longa. Ela também alega que o ator e diretor fez um “esforço coordenado para destruir” sua reputação.

A íntegra do documento entregue por ela à Justiça foi divulgado pelo jornal The New York Times. Nele, constam provas de conversas entre Justin, o CEO da Wayfarer, Jamey Heath, e membros da equipe de relações públicas contratadas pelo diretor e pela produtora falando sobre estratégias para minar a opinião pública contra Blake.

Além disso, foram anexadas provas do descontentamento da atriz sobre como várias situações estavam sendo lidadas no set de gravação do filme, em 2023, antes de toda a polêmica se tornar pública. A situação nos sets de gravação teria ficado tão ruim que foi necessário realizar uma reunião na qual o marido de Blake, o também ator Ryan Reynolds, estava presente.