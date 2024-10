Após bombardeios no Líbano, repatriação de brasileiros terá atraso

A missão de repatriação de brasileiros no Líbano sofrerá um atraso, inicial, de 24 horas. O avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) estava com chegada a Beirute prevista para a manhã desta sexta-feira (4/10). Porém, devido a bombardeios próximos ao aeroporto da capital libanesa, o Itamaraty decidiu jogar a data de resgate dos brasileiros para este sábado (5/10), por questões de segurança.

A princípio, o avião chegaria ao Brasil neste sábado, segundo informou nessa quinta-feira (3/10) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante coletiva de imprensa. A chegada fica prevista, então, para o domingo (6/10).

A previsão é de que o avião faça uma escala em Lisboa, Portugal, para reabastecimento, e posteriormente siga até o Brasil e pouse em São Paulo.

O comandante da FAB informou, ainda, que a missão estima que 500 pessoas possam ser repatriadas do Líbano por semana.

“Este primeiro voo são 220 pessoas disponibilizadas. Se eu pudesse identificar o número, 500 pessoas por semana é o número que considero interessante e podemos trabalhar, mas, logicamente, varia de acordo com a disponibilidade de mais aviões”, afirmou Damasceno.

Os critérios para a seleção, segundo o chanceler brasileiro, será definido com base em residentes e não residentes do Líbano.

“Em primeiro lugar, são os brasileiros não residentes. Logo depois, os brasileiros residentes. E, dentro dessas duas categorias, é o que é estabelecido por lei. São idosos, mulheres, gestantes, crianças, pessoas com deficiências, doentes de toda forma. Com base nisso, e com a disponibilidade nos aviões, estamos organizando as listas para que sejam realizados esse primeiro [voo], e os subsequentes, na medida da necessidade”, afirmou Vieira.

Ao todo, o Itamaraty afirma que 220 cidadãos sejam resgatados do território libanês na Operação Raízes do Cedro. O avião usado na missão é um KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB).

Resgate O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o início da operação de resgate, na última segunda-feira (30/9), após a escalada de violência no Líbano entre Israel e Hezbollah. O pais abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, com cerca de 21 mil cidadãos do Brasil vivendo em solo libanês.

Como adiantado pelo Metrópoles, mais de 3 mil brasileiros no Líbano já buscaram ajuda do Itamaraty para deixar o país, que vive a iminência da explosão de uma nova guerra entre forças israelenses e o grupo xiita após dezoito anos do último conflito.