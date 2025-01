Após cerca com Bolívia, governo Milei reforçará controle na fronteira com Brasil

O governo argentino, sob a liderança de Javier Milei, está implementando medidas para intensificar a vigilância na fronteira com o Brasil. A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, ressaltou que a nova estratégia se deve à facilidade com que pessoas atravessam a divisa a pé em diversos locais.

Ela apontou a criminalidade e o contrabando como questões preocupantes, especialmente nas áreas que conectam Bernardo de Irigoyen a Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e Barracão, no Paraná. “Há momentos em que saem produtos da Argentina para o Brasil, porque têm preços mais baixos. E outros momentos, como agora, onde os contrabandistas tentam ingressar produtos ao país sem pagar impostos”, declarou Patricia.

Além das ações voltadas para a fronteira com o Brasil, Bullrich também anunciou iniciativas para reforçar a segurança na divisa com o Paraguai. O governo argentino está ciente dos desafios que a região enfrenta e busca soluções para mitigar os problemas relacionados ao crime e ao tráfico de mercadorias. A ministra enfatizou a necessidade de um controle mais eficaz para proteger a população local.

Uma das medidas já confirmadas é a construção de uma cerca de 200 metros na fronteira com a Bolívia, que tem como objetivo principal o combate ao tráfico de drogas. Essa estrutura será feita de aço e contará com postes de concreto, além de arame farpado no topo, visando dificultar a passagem de ilícitos. A iniciativa reflete a determinação do governo em enfrentar o problema do narcotráfico na região. Essas ações fazem parte de um esforço mais amplo do governo de Milei para fortalecer a segurança nas fronteiras do país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

