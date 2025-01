Após chuva forte e granizo, 250 mil imóveis continuam sem luz em SP

Oito horas após um temporal atingir a região metropolitana de São Paulo, cerca de 250 mil imóveis permanecem sem luz. A maior parte está na capital, 216 mil. O município de São Caetano do Sul, no ABC, ainda tem quase 18 mil domicílios no escuro, 20% do total, conforme dados divulgados pela concessionária Enel.

São Caetano foi o mais afetado pelo temporal, com problemas generalizados na rede de distribuição, afetando seis em dez usuários durante o dia. A Defesa Civil registrou 50 quedas de árvores e 12 moradores ficaram desalojados, sendo abrigados na casa de parentes. Os bairros mais afetados foram Oswaldo Cruz, Barcelona, Cerâmica, Santo Antônio e Jardim São Caetano. No centro da cidade, dez veículos foram atingidos pela queda da cobertura de um estacionamento. Não houve feridos.

Granizo

A capital chegou a registrar ventos de até 78 km/h, com precipitação de granizo em bairros das zonas leste e oeste. Um córrego transbordou na zona leste, região mais atingida da cidade.

Em Ferraz de Vasconcelos, uma casa desabitada desabou.

No litoral norte, apesar de alerta emitido pela Defesa Civil para Ubatuba, não houve registro de situações de maior perigo, apenas alguns pontos de alagamento em avenidas.

O leste paulista, os demais estados do Sudeste, todo o Centro-oeste e as porções continentais das regiões Norte e Nordeste têm alertas de chuvas fortes, enchentes e deslizamentos para hoje e quarta-feira (8).