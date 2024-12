Após chuvas, rio transborda e alaga ruas de cidade turística em SP

São Paulo — Cidade histórica e turística do Vale do Paraíba, São Luiz do Paraitinga registrou alagamentos na noite desse sábado (28/12), causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Segundo a Defesa Civil, uma família ficou desalojada e foi acolhida por familiares.

O aumento do nível do rio Paraitinga provocou seu transbordamento, inundando vias como a Rua dos Presottos, Rua Abraão Abdala, Rua Capitão Antônio Carlos e Avenida Benedito Pião Sobrinho.

Equipes da Defesa Civil Municipal permanecem em campo, realizando vistorias nas áreas de risco e prestando assistência aos moradores afetados.

A Defesa Civil do Estado ofereceu apoio e materiais de ajuda humanitária, mas foi informada pelo coordenador municipal que, no momento, não há necessidade adicional de recursos.

A cidade está localizada a 174,1 km de São Paulo, situada no meio do caminho entre Taubaté, no Vale do Paraíba, e Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O município de pouco mais de 10 mil habitantes é uma atração turística principalmente por conta de seu Centro Histórico, declarado em dezembro de 2010 como Patrimônio Cultural Nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Outras ocorrências

De acordo com a Defesa Civil, 21 municípios registram ou registraram prejuízos devido às chuvas intensas desde essa quinta-feira (26/12). Veja a lista:

Caieiras — Alagamento na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, queda de postes e árvores. Uma pessoa morreu; Campinas — Alagamento, queda de árvores e deslizamentos; Campo Limpo Paulista — Deslizamento nos fundos de residências e pontos de alagamento; Francisco Morato — Deslizamento atingiu cinco residências, alagamento e queda de árvores; Franco da Rocha — Extravasamento de córrego e alagamentos; São Paulo — Alagamento e queda de árvores; Bertioga — Deslizamento interditou a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098). Rodovia já liberada; Jundiaí — Árvores caíram sobre residência. Há uma vítima leve e duas desalojadas; Suzano — Alagamento de 80 residências, sem desalojados; Vinhedo — Deslizamento, queda de árvores e interdição parcial da Marginal Anhanguera; Morungaba — Deslizamento, obstrução de vias e alagamentos; Guarulhos — Alagamento e queda de árvores; Monte Mor — Alagamento com interdição de vias; Mauá — Deslizamentos próximos a residências; Estiva Gerbi — Alagamento com interdição de vias; Indaiatuba — Interdição de ponte de madeira; Valinhos — Queda de árvore (residência e veículo), extravasamento de rio; Santa Isabel — Deslizamento e alagamentos; Taubaté — Deslizamento de terra, quatro pessoas soterradas, 3 óbitos; Lorena — Alagamentos e queda de árvores; Guaratinguetá — Alagamentos.

Veja abaixo as recomendações da Defesa Civil para essas regiões:

Evitar áreas de encostas, morros e margens de rios ou córregos;

Não transitar em áreas alagadas ou atravessar ruas inundadas;

Monitorar canais oficiais para atualizações e alertas;

Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Defesa Civil informa que está em alerta máximo, monitorando continuamente a situação e trabalhando junto aos municípios para garantir a segurança da população.