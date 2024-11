Após chuvas, São Paulo registra enchentes e voos cancelados

A Defesa Civil do estado de São Paulo registrou nos últimos dias danos em diversas cidades do interior, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Segundo o órgão, 324 alertas foram enviados durante os dois últimos dias, via SMS.

Não houve registro de mortes confirmadas até o momento. Mais de 220 pessoas tiveram de deixar suas casas.

Todo o estado estava sob alerta para chuvas fortes desde a última quinta-feira, após o avanço de uma frente fria vinda do limite com o Paraná.

Em quatro postos de medição ao norte do estado, na região de Ribeirão Preto, os acumulados estiveram acima de 150mm. Em 17 cidades do interior, houve alagamentos, queda de muros e de árvores de grande porte. Na capital paulista, houve acumulado de 95mm no período e pontos de alagamento em todas as regiões.

Houve ainda registro de quedas de árvores, falta de luz para cerca de 25 mil clientes da concessionária Enel e problema em semáforos.

Nesta sexta-feira (8), a Advocacia-Geral da União anunciou que pedirá indenização coletiva no valor de R$ 260 milhões pela interrupção do fornecimento. No começo da noite o governo estadual também anunciou medidas judiciais contra a Enel, sem informar valores pleiteados.

Voos cancelados

Segundo boletim da concessionária Aena, que opera o Aeroporto de Congonhas, hoje foram cancelados 61 voos, dos quais 36 chegadas e 25 partidas. Outros 32 voos, 16 chegadas e 16 partidas, foram cancelados na quinta-feira.

A concessionária atribuiu o cancelamento às companhias aéreas.

