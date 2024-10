Após coordenação na campanha de Geraldo Júnior, Henrique Carballal e Heber Santana retornam para cargos no governo

Após terem atuado como coordenadores da campanha do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) à prefeitura de Salvador, Henrique Carballal e Heber Santana já retornaram aos cargos que ocupavam no governo baiano antes do período eleitoral.

Vereador licenciado, Carballal volta a assumir a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). Já Heber Santana foi nomeado nesta quarta-feira (9) para chefiar a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).