Após corte de taxas na Argentina, Brasil passa a ter maior juro real do mundo

Na noite desta quinta-feira (30), o Banco Central da Argentina promoveu um corte em sua taxa básica de juros, reduzindo, por consequência, a sua taxa de juros real. Com isso, o Brasil assumiu a liderança como o país com o maior juro real do mundo.

Com isso, o juro real argentino caiu para 6,14%, deixando o país, agora, na 3ª colocação do ranking mundial. O Brasil, que possuia a 2ª maior taxa, com 9,18%, agora, assume a liderança, seguido pela Rússia, com uma taxa de 8,91%.

A vizinha sul-americana encerrou o ano de 2024 com uma inflação anual de 117,8%, valor considerado bastante alto. Ainda assim, a taxa representa uma drástica redução em relação aos 211,4% registrados em 2023. No Brasil, a taxa de juros, atualizada na última semana pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), é de 13,25%.