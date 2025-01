Após críticas de Marisa Orth, Globo corta atriz de documentário

Marisa Orth, que apresentou a primeira edição do Big Brother Brasil ao lado de Pedro Bial, ficou de fora do documentário especial de 25 anos do reality show.

O que aconteceu

A Globo entendeu que seria suficiente exibir apenas alguns breves trechos de Marisa como apresentadora da primeira edição para marcar a participação dela no programa, porém, após ela tecer algumas críticas à emissora, eles optaram por cancelar a aparição.

Em entrevista ao canal de YouTube Embrulha Sem Roteiro, em 2023, ela falou que não se sentiu a vontade apresentando o BBB e que foi pressionada pela emissora para fazer.

“[O BBB] Foi uma das coisas que a Globo me pressionou a fazer. Mas também tinha que ter o Pedro Bial, e eu dizia: ‘Não vai dar certo’. Dupla é Tom e Jerry, é o Gordo e o Magro. É melhor um grupo de cinco pessoas ou um [apresentador só]. Dupla? Eu e o Pedro Bial?”, questionou ela.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 A atriz Marisa Orth Reprodução/Instagram 2 de 3 Marisa Orth Reprodução/Instagram 3 de 3 Marisa Orth durante a encenação da peça “BÁRBARA” Divulgação