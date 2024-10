Após Datena declarar voto em Boulos, PSDB reafirma apoio a Nunes

São Paulo — O PSDB divulgou nota nesta segunda-feira (14/10) reafirmando o apoio ao candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O comunicado veio como resposta ao vídeo (assista abaixo) divulgado pelo tucano José Luiz Datena, que, no final de semana, disse defender o voto no outro concorrente que chegou ao segundo turno, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol).

“A deliberação foi tomada logo após o fechamento das urnas em 6 de outubro, e com a definição de que o adversário de Nunes é um representante do lulopetismo, do extremo e da radicalização que sempre combatemos”, diz o texto assinado pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, pelo presidente estadual, Paulo Serra, e pelo presidente do Instituto Teotônio Vilela, Aécio Neves.

A nota, publicada no site do partido, ainda diz que “por coerência histórica, o PSDB não poderia deixar de indicar neste segundo turno a candidatura do prefeito Ricardo Nunes”.

Contrariando a recomendação de seu partido, Datena disse que “contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos”.

“Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso, por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele, vote contra o crime”, concluiu.

Datena terminou a disputa pelo executivo municipal em quinto lugar no primeiro turno, com 1,84% dos votos. Tabata Amaral (PSB), que ficou em quarto lugar com 9,91%, também declarou voto do psolista.

Pablo Marçal (PRTB), terceiro colocado com 28,14% dos votos, manifestou apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB), que liderou o primeiro turno com 29,48%.

Na pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (10/10), Nunes aparece com 55% das intenções de voto, enquant