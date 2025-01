Após deixar Atlético de Alagoinhas, diretor de futebol critica presidente: “Não dava para suportar”

Após o empate por 2 a 2 com o Colo-Colo, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano, no último sábado (11), o diretor de futebol Armando Filho pediu demissão e encerrou a sua curta passagem pelo Carcará. Em conversa com o Bahia Notícias, na manhã deste domingo (12), Armando explicou que a decisão se deu por uma falta de sintonia com o presidente Albino Leite, sendo o principal motivo o desejo do mandatário em demitir o técnico Adriano de Souza, contratado em novembro do ano passado.

“Eu vim para o Atlético com o desafio de fazer uma gestão altamente profissional. Conversei várias vezes com o presidente Albino Leite sobre as condições de trabalho e algumas coisas vinham me chateando, chateando a comissão técnica, os jogadores e isso respinga em mim. Ontem, após o jogo, ele queria marcar uma reunião para demitir o treinador (Adriano de Souza). Eu falei que se fosse demitir a comissão técnica eu estaria junto e pedi para sair”, comentou Armando.

Com passagem pelo Barcelona de Ilhéus, onde chegou ao 3° lugar do Campeonato Baiano passado, exercendo o cargo de diretor-executivo de futebol, Armando Filho revelou que não tem outras propostas e saiu porque “não dava para suportar o que estava acontecendo”.

“Até o momento não tenho proposta para trabalhar em outro clube. Um diretor do Atlético até achou que escolhi sair porque tinha proposta, mas não tenho, sai porque não dava para suportar o que estava acontecendo”, disse o agora ex-dirigente do Carcará.

Natural de Recife, o técnico Adriano Souza chegou ao Atlético de Alagoinhas em novembro de 2024, está com 40 e anos e iniciou a carreira de treinador no time Sub-17 do Náutico. Adriano ainda acumula passagens por Pombal-PB, Vitória das Tabocas-PE, Foz do Iguaçu-PR e América-PE, além de comandar o time Sub-17 do Cruzeiro.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

Em contato com o Bahia Notícias, Albino Leite, presidente do Atlético, afirmou que vinha sinalizando o desejo de mudar a comissão técnica e que “não tem condições” de continuar do jeito que está.

“Não tem condições de continuar desse jeito. Vou conversar com o Adriano e a comissão nesta amanhã, mas do jeito que está não presta. Não era para termos esse resultado contra o Colo-Colo. Tinham jogadores bons no banco. Eu sei que a metodologia dele é diferente, mas não está dando para o que eu quero. Eu vinha sinalizando. Não é uma decisão imediata. Aí cada um fala o que quer. O que é certo é que não ganhamos o jogo ontem e tínhamos peça para ganhar o jogo”, disse Albino.

O mandatário do Carcará, clube bicampeão baiano em 2021 e 2022, ainda declarou que a saída de Armando Filho e a provável demissão da comissão técnica “não influência em nada” o restante da competição e o Atlético “dará a volta por cima”.

“Não influencia em nada no restante da competição. Vamos dar a volta por cima. Já fiz isso anos passados e fui campeão baiano. A gente vinha avisando que a metodologia não é essa. Eu não tomo decisão antes de conversar. Se eu continuar do jeito que está eu vou ser rebaixado. Não tem condições”, comentou Albino Leite.

O próximo confronto do Atlético de Alagoinhas será contra o Bahia, na quinta-feira (16), às 21h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.