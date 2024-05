Thelma Assis voltou a São Paulo após passar um tempo em Canoas, no Rio Grande do Sul, trabalhando como médica voluntária. A médica e campeã do BBB 20 desabafou sobre a situação do Estado gaúcho e contou que gostaria de voltar para continuar ajudando as vítimas das chuvas.

“Vou deixar aqui essa mensagem porque várias pessoas me perguntaram no privado. Eu voltei de Canoas há alguns dias, não apareci aqui em respeito a tudo o que presenciei nos dias em que estive lá, além dos vídeos que fiz pedindo ajuda, não tive mais nada para compartilhar aqui”, descreveu.

Thelma-Assis-Desabafo

Após deixar o RS, Thelma Assis desabafa: “Propósito da minha vida” Reprodução/Instagram

Thelma Assis

Thelma Assis Reprodução/ Instagram

Thelma Assis

Thelma Assis

No Encontro, Thelma Assis comenta estupro durante parto

Thelma Assis Globo/Reprodução

Thelma Assis

Thelma Assis

Thelma Assis (Foto: Gabriel Gardinni e Leo Sombra)

Thelma Assis (Foto: Gabriel Gardinni e Leo Sombra) Thelma Assis (Foto: Gabriel Gardinni e Leo Sombra)

A médica declarou que está querendo voltar ao Sul para continuar ajudando as vítimas. “Principalmente para ajudar no abrigo de mulheres e crianças. Faço parte de um grupo de mulheres que se uniram nessa causa e estamos fazendo um trabalho nos bastidores para ajudar, pois conhecemos as histórias de cada uma das abrigadas e sabemos o quanto elas precisam de ajuda para recomeçar suas vidas”, completou.

Thelminha relatou que vai seguir com seus compromissos pessoais e profissionais. “Saibam que a medicina de forma voluntária continuará sendo um propósito na minha vida. Mais uma vez, toda a minha solidariedade aos gaúchos, em especial todas as gurias que, mesmo diante de tanto sofrimento, nos deram acolhimento, abraços apertados e palavras de carinho”, encerrou.

Thelma Assis relata choque com situação de Canoas Thelma Assis viajou para o Rio Grande do Sul, ao lado das também ex-BBBs Amanda Meirelles e Marcela McGowan, para ajudar as vítimas das enchentes. No Encontro com Patrícia Poeta, a médica se disse chocada com a situação de Canoas.

“Fiquei em choque. Encontrar uma cidade toda embaixo d’água, mais da metade da cidade embaixo d’água… Tem lugar que a água subiu 5, 12 metros… Realmente é muito difícil”, declarou.

Na sequência, Thelma detalhou sua atuação no RS. “O trabalho tem sido ajudar os profissionais de saúde daqui, que estão sobrecarregados. Muitos não estão conseguindo se locomover para sair do hospital e acabam dobrando a jornada, outros demoram 3, 4 horas num percurso que antes era feito em 20 minutos”, completou.

Na última segunda-feira (6/5), Amanda publicou no Instagram que estava viajando para o Rio Grande do Sul. “O grande impasse estava sendo logística. Algumas estradas bloqueadas, outras com risco de desmoronamento. Pensando na segurança, a gente estava organizando a melhor forma por aqui. Depois de algumas tentativas, estou indo na cara e coragem”, encerrou.