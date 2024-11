Após derrota, Biden recebe Trump na Casa Branca já na quarta-feira

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber Donald Trump, seu sucessor, na próxima quarta-feira.

“A convite do presidente Joe Biden, ele se encontrará com o presidente-eleito Trump na quarta-feira, no Salão Oval”, anunciou neste sábado a porta-voz da Casa Branca.

O encontro entre os dois políticos acontecerá uma semana após Donald Trump vencer as eleições presidenciais, nas quais concorria contra Kamala Harris, atual vice de Biden. Biden chegou a avançar com uma segunda candidatura, mas após críticas ao seu estado de saúde, acabou retirando-se e apoiando Kamala Harris.

Após a confirmação da vitória de Trump, garantindo-se como o 47º presidente dos Estados Unidos, os democratas rapidamente asseguraram que haverá uma “transferência pacífica de poder”, com declarações públicas de Kamala Harris e Joe Biden.

O encontro deve preparar a transição para a próxima administração Trump, que pode contar com figuras como Elon Musk e Robert F. Kennedy Jr. Este último, sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, retirou-se da corrida presidencial, e sua família, tradicionalmente democrata, o acusou de traição após seu apoio a Trump, que já sinalizou interesse em incluí-lo em sua equipe.

Trump, que nunca reconheceu sua derrota em 2020 e boicotou a posse de Biden, afirmou estar “ansioso para esse encontro” na Casa Branca. Aos 74 dias de sua posse, o republicano, alvo de tentativas de assassinato e processos judiciais, começou a formar sua equipe e anunciou Susie Wiles, estrategista de sua campanha, como chefe de gabinete, primeira mulher a ocupar o cargo.

O republicano superou os 270 votos no colégio eleitoral e lidera no voto popular com 50,7%, frente aos 47,7% de Kamala Harris. O Partido Republicano também reconquistou o Senado com 51 eleitos e lidera a Câmara dos Representantes, com 211 mandatos.

[Notícia atualizada às 17h36]

