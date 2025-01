Após derrota pela sucessão de Camaçari, Elinaldo será candidato a estadual como “deputado de ACM Neto”; entenda

A derrota em fazer seu sucessor, Flávio Matos (União), na disputa pela prefeitura de Camaçari não deve impactar no projeto do ex-prefeito da cidade Elinaldo Araújo (União). O antigo gestor já tem se movimentado nos bastidores para conseguir ampliar os apoios e deve ser um nome com condições e musculatura para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), em 2026.

Nos bastidores do União Brasil corre a pecha que Elinaldo será “o candidato de ACM Neto”. Ainda sem definir por uma nova candidatura ao governo da Bahia, Neto pode ser um reforço na campanha, não sendo o único que influenciará na votação de Elinaldo, cotado para romper a barreira dos “100 mil votos”.

O ex-gestor de Camaçari também contará com os votos de Manuel Rocha (União), deputado estadual eleito com bases na cidade, e deve também realizar algumas “dobradinhas” com Elinaldo em outros municípios em busca de mais votos. Isso por que Rocha buscará uma vaga na Câmara, já que seu pai, o deputado federal José Rocha (União), não concorrerá à reeleição.

Elinaldo chegou a confirmar que irá para a disputa recentemente. “Nosso partido tem me convidado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. Estou trabalhando para reunir as forças políticas, com fé em Deus, dando tudo certo, ser candidato e continuar ajudando o grupo político, minha cidade e nosso estado”.

Outra demonstração de força de Elinaldo já foi dada na escolha do novo presidente da Câmara Municipal. Por 12 votos a 11, o vereador Niltinho (PRD) foi escolhido presidente da Câmara de Camaçari. Ele integra a bancada da oposição ao prefeito Luiz Caetano (PT). Conforme apuração do Mais Região, parceiro do Bahia Notícias, houve um esforço da base aliada para eleger Tagner Cerqueira (PT), no entanto, o grupo não logrou êxito.

PREFEITOS VÃO LEGISLAR

O movimento vem com o fim das eleições municipais de 2024, onde dezenas de gestores baianos iniciaram o processo de transição de seus mandatos para deixar o cargo mais alto dos municípios em 01 de janeiro de 2025. Entre aqueles que estão em seu segundo mandato consecutivo, e conseguiram ou não eleger um sucessor, e aqueles que não conseguiram se reeleger, alguns prefeitos baianos já estão mirando voos mais altos: cargos parlamentares, incluindo Elinaldo.

Conforme apuração do Bahia Notícias, ao menos 18 gestores municipais já indicaram a pretensão de disputar as eleições de 2026 tendo em vista os cargos eletivos para uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia, como deputados estaduais, e Câmara dos Deputados em Brasília, como deputados federais.