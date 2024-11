Após desentendimento com diretoria, Gabigol é reintegrado ao Flamengo

Em meio à polêmica com a diretoria do Flamengo, Gabigol foi reintegrado ao elenco principal do clube e está de volta aos treinos com o Rubro-Negro. O ídolo do time anunciou que deixará o clube ao final de 2025, minutos após a conquista da Copa do Brasil sobre o Galo, no último final de semana.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

Após o anúncio, Gabigol foi afastado pela diretoria do clube e ficou de fora da lista de relaiconado para o último duelo da maratona contra o Galo. Apesar de não entrar em campo pelo jogo da 33ª rodada do Brasileirão, o atacante compareceu ao Maracanã e assistiu ao empate em 0 x 0 entre as equipes.

Em suas redes sociais, Gabigol afirmou que a decisão pelo seu afastamento foi unilateral da diretoria do clube e reforçou que está à disposição do Flamengo. Em entrevista coletiva após o duelo contra o Galo, Filipe Luis revelou que o assunto foi tratado exclusivamente entre Marcos Braz, VP de futebol do clube, e o jogador.

Após conversa entre as partes, Gabigol e Braz chegaram a consenso para terminar a passsagem do jogador de forma pacífica no clube e o atacante foi reintegrado ao elenco. Gabriel tem acordo firmado para jogar no Cruzeiro em 2025 e deve se despedir da torcida do Flamengo nesta reta final da temporada.