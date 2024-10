Após desligamento de ex-ministro, Anielle Franco demite secretário baiano ligado a Silvio Almeida por telefone

Ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Anielle Franco demitiu o secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial nesta segunda-feira (7).

A demissão do baiano Yuri Silva ocorreu por telefone. A informação foi publicada inicialmente pelo site Metrópoles, e confirmada pela reportagem do Bahia Notícias. A exoneração foi publicada nesta terça (8) no Diário Oficial da União e um substituto ainda não foi nomeado.

Anielle teria demitido o secretário por meio de uma chamada de vídeo e a ligação durou cerca de 20 minutos. A ligação foi realizada porque Yuri está fora de Brasília devido à morte da avó.

Jornalista baiano Yuri Silva | Foto: Divulgação