Após despejo, Mário Gomes explica vídeo do filho dirigindo Porsche

Semanas após o despejo de Mário Gomes e sua família, o filho do ator João Palma apareceu dirigindo um Porsche. Entretanto, após críticas, o ator aproveitou o Instagram para defender o herdeiro. A gravação faria parte do clipe da música Lado Selvagem, do jovem cantor.

“Venho aqui, para falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso, bonito, meu filho. Sempre ganhou o dinheirinho dele. Aos quatro anos começou a tocar violão, aos cinco participou como protagonista de ‘João e Maria’, peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc”, declarou.

Na sequência, o ator declarou que o filho nunca foi pobre. “Deixamos de agir em muitas frentes, porém sempre nos preocupamos em nos alimentarmos bem e nos mexermos fisicamente, regularmente, skate, surf, bola, academia, sem luxo, direto ao ponto”, disse.

Por fim, Mário Gomes contou que João está colhendo os frutos de seu trabalho. “Hoje em volta dele, em função de todo movimento e das músicas que ele passou a cantar, produtoras grandes de outros países e do Brasil passaram a se interessar pelo trabalho dele e estão investindo”, completou.