Após detonar Fábio Jr., Fiuk promete novas revelações sobre o pai

Fiuk causou alvoroço nas redes sociais nesse domingo (11/7), Dia dos Pais, ao postar uma homenagem a Fábio Jr., mencionando a ausência do pai em sua vida. Após a grande repercussão da publicação, o ex-BBB revelou estar “criando coragem” para se abrir mais sobre seus sentimentos e experiências passadas envolvendo o pai.

O ator está no Rancho do Maia, festa de Carlinhos Maia que reúne diversos influenciadores e subcelebridades, e o humorista gravou uma conversa com o ator. “Está melhorzinho? Fique bem”, disse o ator. “Se eu não estivesse aqui agora, iria estar sofrendo”, respondeu o artista.

“Estou começando a criar coragem para me impor mais, para falar das coisas que eu passei. Estou criando coragem para falar coisas, vejo você [Carlinhos Maia] falando e me pergunto por que não sou verdadeiro assim”, completou ele.

1 de 4

Filho de Fabio Jr, Fiuk já cresceu na mídia

@fiuk/Instagram/Reprodução

2 de 4

Fiuk e o pai, Fábio Jr.

Riachuelo/Divulgação

3 de 4

Fábio Jr. é pai de Fiuk

Reprodução

4 de 4

O brother disse para a paraibana que não teve “per

TV Globo/Reprodução

Dia dos Pais polêmico Parece que Fiuk e Fábio Jr. precisam de mais tempo para ser “muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez”. O ex-BBB aproveitou o Dia dos Pais para prestar uma homenagem ao cantor, mas também criticar os comportamentos dele.

Na publicação feita na tarde do domingo (11/8), o ator diz que o pai é ausente. “Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe”, começou Fiuk na legenda de uma sequência de fotos.

Ele ainda afirmou que sente saudades de Fábio Jr.. “É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, completou.