Após devolver Rolex de R$ 200 mil a dono de Lamborghini, suspeito é preso em Curitiba

Um suspeito devolveu um relógio roubado de um motorista de Lamborghini para tentar amenizar sua situação. O Rolex avaliado em R$ 200 mil foi entregue à Polícia Civil na quarta-feira (22), após o crime ocorrido na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, no último sábado (18). O homem, identificado como Ryan Avanço, de 22 anos, foi preso no Paraná, após os agentes descobrirem que ele tem familiares no Estado. A polícia havia realizado buscas em endereços ligados ao suspeito em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, mas lá ele não foi encontrado. Em um dos imóveis, a advogada Alexsandra Valentim Silva, que se apresentou como defensora de Ryan, afirmou que ele estava arrependido do crime e desejava devolver o relógio de luxo para tentar amenizar a situação, porém não queria se entregar à Justiça. A defensora foi orientada a comparecer ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), onde entregou o Rolex Daytona, de ouro branco. Com apoio da polícia paranaense, Avanço foi detido em um imóvel no bairro Cajuru, em Curitiba.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista da Lamborghini, de cor verde, foi abordado pelo criminoso em uma moto, durante uma parada em um semáforo. O motorista entregou o relógio, mas em seguida avançou com o veículo em direção à moto do assaltante, que foi derrubado e conseguiu fugir a pé. O suspeito deixou para trás a arma com munições e seu próprio celular. A Polícia Civil conseguiu identificá-lo rapidamente após o ocorrido.

Homem que roub0u dono de lamborghini é preso e devolve Rolex. Veja vídeo: pic.twitter.com/33rYxGPqAI — O Matogrossense (@o_matogrossense) May 24, 2024

