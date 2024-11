Após eleição, saiba o caminho de Trump até tomar posse na Casa Branca

A declaração de Donald Trump como 47º presidente eleito dos Estados Unidos dá início a outra fase do processo eleitoral. A posse dele na Casa Branca está marcada para o dia 20 de janeiro de 2025, mas até lá, outros passos da eleição serão tomados para que o protocolo seja seguido.

O próximo compromisso importante do calendário eleitoral dos Estados Unidos será em 17 de dezembro deste ano. É neste dia que os delegados eleitorais vão entregar os votos dos respectivos estados.

Pelo sistema norte-americano, quando um candidato atinge maioria do eleitorado em um estado, ele recebe a chancela de todos os delegados daquela unidade da federação. Até as 23h12 desta quarta-feira (6/11), Trump já havia conseguido 295 dos 538 delegados de todo o país.

A declaração de Trump como presidente eleito aconteceu na madrugada desta quarta, quando atingiu, pelas projeções da Associated Press, o número de 270 delegados, o que impede Kamala Harris de alcançar o rival. A democrata tinha, até a noite desta quarta, 226 delegados.

No dia 6 de janeiro, há outro fato importante. O Senado dos Estados Unidos faz a contagem dos votos apresentados pelos delegados eleitorais. A sessão é conduzida pela presidência da casa, que é exercida pela vice-presidente país, Kamala Harris.

Foi no dia desta sessão do Senado que faria a contabilidade dos votos de Biden, em 6 de janeiro de 2020, que houve o ataque ao Capitólio. Houve cinco mortes e dezenas de pessoas acabaram presas no episódio.

Posse

A posse está agendada para o dia 20 de janeiro. Neste dia, o presidente Donald Trump toma posse do cargo e faz o famoso “juramento de cargo” (em tradução literal). A partir deste momento, ele tem o poder e começa a conduzir a máquina governamental estadunidense. Esta será a segunda vez que ele cumpre o ato. A primeira foi em 20 de janeiro de 2017.