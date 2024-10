Após eleições, Daneta não retorna ao comando do Brasil Urgente, diz site

Após mais de 20 anos, José Luiz Datena não deve retornar ao comando do programa Brasil Urgente, da Band. O jornalista se afastou da emissora após se candidatar a prefeito de São Paulo pelo PSDB, disputa em que ficou em quinto lugar, com menos de 2% dos votos.

A informação é do site Notícias da TV. Segundo o site, a decisão teria sido tomada após uma reunião na última terça-feira (29), que contou com a presença do presidente da emissora, Johnny Saad. Na reunião, teria ficado combinado que Datena e a Band voltarão a conversar no início do próximo ano sobre um possível novo programa de entretenimento.

Ainda conforme o site, Datena possui um contrato com a Band até o final de novembro e, antes de deixar a emissora para disputar as eleições municipais, o jornalista teria acertado um novo contrato de dois anos com uma redução de cerca de 80% em seu salário.