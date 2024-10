Após embate direto entre PT e PSD em 53 cidades, Otto garante que processo eleitoral não deixa rusgas entre os aliados

Aliados de longas datas no governo da Bahia, PT e PSD protagonizaram alguns embates diretos em municípios baianos. Em 53 cidades, as duas siglas duelaram pela preferência do eleitorado e o processo para o pleito escancarou alguns pontos de conflito.

Apesar disso, o senador Otto Alencar, que também é presidente do PSD no estado, garante que a rota até a eleição estadual de 2026 não terá “sequelas” políticas atreladas ao pleito deste ano. A avaliação foi feita em entrevista ao Bahia Notícias na última sexta-feira (11).

“Não vai ficar sequela nenhuma, pelo menos comigo. Isso já aconteceu na outra eleição de 2020 e não ficou nenhuma sequela. Depois tem que sentar, conversar, ver as razões de cada um. E mensurar o que cada liderança em cada município tem de possibilidade de participação no governo. Até porque todos eles que disputaram a eleição agora ajudaram na campanha do governador Jerônimo. E na minha cabeça quem participa da campanha participa do governo. Então cada liderança dessa de cada município tem um percentual de votos que contribuiu pra a eleição do governador e Jerônimo tem consciência disso e dá o espaço a cada um, todos têm espaço no governo.”, disse.

“Mas se alguém vai se mover por mágoas, por ódios, ressentimentos, a política deixa de ser um processo de causa, de projeto, para ser um processo de ordem pessoal da natureza de cada um. Tem gente que se movimenta pelo ódio e fica escravo do ódio. Odiando o tempo todo por vários motivos. Não é o meu caso. Estou em uma causa, a do Lula a nível nacional e a causa aqui do governador Jerônimo. Eu acho que todos nós temos que pensar nisso”, acrescentou.