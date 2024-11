Após empate com a Venezuela, Dorival Júnior lamenta resultado: “Não foi justo com o jogo”

“Foi um jogo franco. Duas equipes que queriam o resultado. Tivemos o goleiro adversário em uma noite fantástica defendendo bolas muito bonitas. Com tudo que conseguimos criar, ainda faltou o detalhe principal que foi a definição. Acho que de um modo geral foi um jogo bem disputado e franco. Volto a falar que, pra mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro, logo na virada do tempo, e nos custou muito caro, até por que, se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tínhamos encontrado outras soluções”, finalizou Dorival.

Após o empate da Seleção Brasileira com a Venezuela pelo placar de 1 a 1, nesta quinta-feira (14), no Estádio Monumental Maturín, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico Dorival Júnior, durante a coletiva de imprensa, afirmou que a equipe Canarinha fez bom jogo, e que as falhas custaram muito caro. Além disso, o treinador evidenciou que, para ele, o resultado do jogo deixou a desejar.

“Temos que respeitar todo e qualquer adversário, sem abrir mão das nossas características principais, que sempre foram as jogadas dentro do nosso país. Buscar sempre uma equipe ofensiva, tentando acuar o adversário a todo momento, e jogando um futebol solto, vistoso com alegria. Acho que é o nosso maior desafio para podermos chegar a um melhor momento do futebol brasileiro”, finalizou.

Agora com a 3ª posição na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o próximo desafio da equipe de Dorival Júnior será em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O duelo válido pela 12ª rodada do torneio está marcado para o dia 19 de novembro, próxima terça-feira, contra o Uruguai, às 21h45.