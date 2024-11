Após empate do Brasil contra Uruguai, Gerson lamenta: “Trocaria meu gol por três pontos”

Na noite desta terça-feira (19), o Brasil enfrentou o Uruguai na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Em jogo movimentado, os uruguaios abriram o placar com Federico Valverde no segundo tempo, sete minutos depois, Gerson acertou um voleio e empatou para a Seleção Brasileira, definindo o placar final da partida por 1 a 1. O meia do Flamengo concedeu entrevista após o duelo e afirmou que se pudesse escolher, deixaria seu primeiro gol pela seleção de lado para ter os três pontos.

“Na verdade, eu trocaria o meu gol pela vitória. A gente sabia que era um jogo muito difícil e viemos querendo vencer. Infelizmente é o futebol, tomamos o gol e depois empatamos o jogo, tentamos o tempo todo. Agora é só no ano que vem (convocação), vamos continuar trabalhando pelos nossos clubes, para quando voltar a ter outra convocação, colocar o Brasil onde tem que estar”, declarou Gerson.

Ao ser questionado sobre comparação de desempenho do futebol da Seleção Brasileira após as vitórias contra os chilenos e peruanos e o empates contra Venezuela e Uruguai, o jogador ressaltou confiança no processo.