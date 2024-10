Após encontro que contou com a participação de Bolsonaro, PL fecha apoio a Alcolumbre em 2025

Em uma reunião que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, a bancada do Partido Liberal no Senado decidiu apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado em 2025. O encontro, na tarde desta quarta-feira (30), foi realizado no gabinete do bloco Vanguarda, que conta com PL, PP, Novo e Republicanos.

Alguns dos senadores do bloco se reuniu mais cedo com o próprio Alcolumbre, e cobraram dele alguns compromissos, como o respeito ao tamanho de cada bloco e partido no Senado. Segundo parlamentares ouvidos pelo Bahia Notícias ao final da reunião, a intenção da bancada desta vez é não ficar isolada na distribuição dos cargos na Mesa Diretora e nas principais comissões, como aconteceu na eleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no ano passado.