Após escândalos, pastor Denilson Fonseca anuncia fechamento de 20 templos da Igreja Aliançados

A Comunidade Cristã Aliançados, uma igreja evangélica neopentecostal com sede em Campo Grande (MS), anunciou o fechamento de 20 templos em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, conforme comunicado divulgado na quinta-feira (28) pelo líder da igreja, pastor Denílson Cordeiro da Fonseca. A decisão inclui o encerramento de 12 igrejas no interior de Mato Grosso do Sul e 8 na capital, Campo Grande.

Entre as localidades afetadas estão cidades como Corumbá, Dourados, Sidrolândia e Anastácio, além de várias igrejas em bairros de Campo Grande, incluindo a Young Church, voltada ao público jovem. A matriz da igreja, conhecida como Aliançados Arena, continuará funcionando.

Cultos high-tech e desafios financeiros

A Aliançados Arena, que ocupa o espaço da antiga casa de shows Diamond Hall, se destaca por seus cultos modernos, equipados com tecnologia de ponta, como sistemas de som avançados e telões de LED em alta definição. No entanto, a expansão da igreja enfrenta desafios financeiros.

No início deste ano, a Aliançados foi obrigada a devolver um terreno vizinho à Aliançados Arena, adquirido da empresa TIM por R$ 13,5 milhões. A igreja havia pago R$ 4 milhões, mas alegou não conseguir financiamento bancário para quitar o saldo devido à falta de regularização do imóvel, conforme apontado no processo judicial. A dívida pendente incluía duas parcelas de R$ 1 milhão e um montante final de R$ 6,5 milhões.

Assembleia decisiva em dezembro

Uma assembleia está agendada para o dia 9 de dezembro para tratar dos desdobramentos do fechamento dos templos. Apesar das dificuldades, a Aliançados Arena permanece como o centro das atividades da igreja, que busca reorganizar suas finanças e operações em meio à reestruturação.

