Após esgotar show especial em São Paulo, BIG UP anuncia sessão extra com classificação livre

Com uma carreira de alcance nacional, a banda paulistana BIG UP tem muito a comemorar. O trio formado por Gabriel Geraissati (Gage), Lucas Pierro e Ras Grilo comemora os 7 anos de seu álbum de estreia, “Uni-Versos”, com uma turnê que aposta nos hits do grupo como “Xangô”, “Conexão” e “Eleva”, além das parcerias com grandes nomes da música como Seu Jorge, Melim, Gilsons, Maneva, entre outros. O show sold out acontece em 28 de setembro, na renomada Jai Club, casa paulistana que já recebeu apresentações de astros do reggae nacional e internacional.

Devido à alta demanda e, em menos de uma semana, os ingressos terem esgotados, a banda abriu uma data extra, no mesmo dia, e em uma sessão especial com classificação livre, para levar todos os fãs, principalmente os mirins, para o show

“A missão é proporcionar momentos inesquecíveis, criar memórias especiais e fazer parte da trilha sonora dos melhores dias da sua vida. Esse show é pra vocês irem com a suas crias…ou pra sua cria ir com você! Estamos esperando todo mundo lá!, comemoraram nas redes sociais.

O vocalista do trio contou tudo sobre o projeto, prometeu um espetáculo raiz e contou que a escolha do local tem tudo a ver com a história da banda:

“Esse show vai ser dedicado ao aniversário de 7 anos do nosso primeiro disco, ‘Uni-Versos’. Vamos fazer uma coisa inédita que é tocar o disco todo na íntegra. O lugar escolhido para comemorar também faz parte da história: a Jai foi onde tudo começou pra gente, então esse show vai ser aquele raiz, para a galera que gosta mesmo do nosso trabalho e quer fazer acontecer aquela atmosfera única que quem conhece sabe, só tem nos shows da BIG UP!”, conta Pierro, vocalista da banda.

Abertura

O trio convocou Julies Mazarini, um dos grandes destaques do pop reggae brazuca com seus mais de 190 mil ouvintes mensais no Spotify – com hits como “Quem Sabe” (ao lado de Sofia Gayoso), “Se Deus Quiser”, “Tô Falando Sério”, além de parcerias com Planta & Raiz e Maneva -, para abrir os trabalhos e encher a cada de energia positiva para uma noite especial. Além do músico, Tito Reis também se une ao ato de abertura para apresentar seu trabalho, que contém influências de Lecy Brandão, Luiz Melodia, entre outros grandes nomes da música brasileira.

“Vai ser um prazer imenso tocar em São Paulo de novo. Faz tempo que não faço um show completo por lá. Será a oportunidade perfeita para rever novos e velhos fãs da minha música e apresentar algumas surpresas que estamos preparando”, revela Julies.

Sobre a BIG UP:

Formada em 2015, a BIG UP surgiu de um desejo genuíno de criar música que misturasse os ritmos que seus integrantes mais apreciam: reggae, rap e MPB. Nascida em Interlagos, zona sul de São Paulo, a banda é composta por Lucas Pierro, Gabriel Geraissati e Ras Grilo, e carrega em sua essência a combinação das personalidades musicais de cada membro.

Lucas aproxima a banda do universo do hip hop e do R&B contemporâneo. Gabriel, filho do renomado violonista André Geraissati, contribui com sua bagagem de música popular brasileira. E Grilo é o integrante que traz a influência do reggae para o trio. “O som da banda mistura reggae e rap com o suingue da música brasileira, além de conter elementos do candomblé, do misticismo rasta e das vozes das ruas das periferias”, destacam os integrantes.

Após o lançamento de “Uni-Versos” (2017), o primeiro single, “Xangô”, rapidamente ganhou espaço nas principais rádios do país e em canais de música na TV. O sucesso foi seguido por outros singles como “Eleva”, “Deixa o Amor” e “Menina”, que levaram a banda a se apresentar em grandes festivais como Rock in Rio e João Rock, além de participações em programas de TV como o Só Toca Top, da Rede Globo.

Sobre Julies:

Um dos principais expoentes do reggae e do pop reggae no Brasil, Julies é conhecido por suas letras cativantes e melódicas. Com uma carreira promissora e uma legião de fãs dedicados, o cantor acumula mais de 180 mil ouvintes mensais no Spotify e segue empolgando o público com suas performances enérgicas.

Com mais de 10 milhões de streams nos apps de música, Julies tem em sua discografia o álbum “Começo, Meio e Fim” (2021), sucesso de público, crítica, e repleto de participações especiais. Maneva participa da faixa “Nosso Sentimento”, Anna Lu & Zapi em “Fumaça” (single que já acumula mais de 1 milhão de streams), Deko em “Bela”, Good Vibe na canção “Quando Você Vem” e Viegas em “Ela Arrebenta”.

Recentemente, Julies se apresentou junto ao Maneva em uma turnê pela Austrália, fortalecendo assim sua presença internacional.

Sobre Tito Reis:

Tito Reis é um artista natural de Santos, litoral de São Paulo. Suas influências vão de ícones como Luiz Melodia e Lecy Brandão a Martnália, Cruza, Kamauu e Lilianne La Havas, refletindo a diversidade de sua sonoridade. Por influência da capoeira e sua vivência na favela, Tito desenvolveu sua musicalidade de forma singular, transitando entre instrumentos orgânicos e digitais. Em 2024, ele se une ao produtor Gabriel Geraissati para lançar seu primeiro disco “Fazer Valer”.

SERVIÇO:

BIG UP – 7 anos de Uni-Versos

Data: 28 de setembro (sábado)

Local: Jai Club

Endereço: Rua Vergueiro, 2676, Vila Mariana, São Paulo – SP

Horário: 23h (abertura da casa)

Ingressos: https://www.hoppin.com.br/bigup

Shows de abertura: Tito Reis + Julies

Classificação etária: 18 anos

Informações adicionais: Proibida a entrada de menores desacompanhados de responsáveis.

Show Extra

Data: 28 de setembro (Sábado)

Local: Jai Club

Endereço: Rua Vergueiro, 2676, Vila Mariana, São Paulo – SP

Horário: 17h (abertura da casa)/ 18h (show)

Ingressos: https://hoppin.com.br/bigup-sessao-extra

Shows de abertura: Tito Reis + Julies

Classificação etária: Livre