Após exame de imagem, médico diz que Lula está estável e libera presidente para trabalhar

Após a realização de novo exame na cabeça, nesta terça-feira (28), o boletim médico do Presidente Lula aponta que “o exame de imagem está estável em comparação ao anterior”, e o gestor foi liberado para trabalhar. O quadro estável vem após a queda sofrida pelo presidente no banheiro da residência presidencial, no último sábado (21).

Segundo informações da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, o presidente estava cortando as unhas do pé quando caiu de um banco. O acidente aconteceu quando ele foi trocar de pé e se desequilibrou. Na ocasião, o presidente bateu a nuca durante a queda e, posteriormente, ficou impossibilitado de viajar à Rússia para uma reunião do Brics.