Após falta de energia, perdas financeiras em São Paulo superam R$ 1,82 bilhão

Entidades representativas dos setores de comércio e serviços em São Paulo revisaram suas estimativas sobre os danos financeiros provocados pela lentidão no restabelecimento da energia elétrica. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) informou que as perdas de faturamento bruto já ultrapassam R$ 1,82 bilhão. O setor de serviços é o mais afetado, com uma redução de receitas estimada em R$ 1,23 bilhão, enquanto o comércio registrou perdas de R$ 589 milhões. Os impactos financeiros foram mais acentuados durante o Dia das Crianças, quando as empresas de serviços deixaram de arrecadar aproximadamente R$ 442,3 milhões, e o comércio perdeu cerca de R$ 211 milhões em vendas. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) também revisou suas estimativas, apontando perdas superiores a R$ 150 milhões.

A Fhoresp fez um apelo à Enel para que a energia seja restabelecida com urgência e solicitou a criação de um canal permanente para que os consumidores possam registrar suas reclamações. Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp, enfatizou que a falta de energia impacta diretamente o funcionamento de bares, restaurantes e hotéis, especialmente em períodos de alta demanda. Ele ressaltou a necessidade de um canal direto com a Enel, que permita um ressarcimento mais ágil e menos burocrático dos prejuízos. Além disso, a Fhoresp se colocou à disposição para auxiliar os associados na comprovação dos danos individuais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane