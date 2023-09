Após férias de verão, Aurelia Nobels encara desafio em Mugello pela F4 Italiana

Aurelia Nobels está de volta à ação pela Fórmula 4 Italiana. Depois de dois meses sem acelerar em seu principal compromisso da temporada por conta da pausa de verão do continente europeu, a piloto Shell encara uma das mais tradicionais pistas do mundo, o Circuito de Mugello, na abertura da reta final do principal certame de F4 do mundo.

Com 5.245m e 15 curvas, o autódromo situado próximo a Florença, capital da Região da Toscana, não é inédito para a brasileira. Aurelia acelerou no começo de julho no traçado gerido pela Ferrari.

A brasileira da Ferrari Driver Academy e vencedora da seletiva global FIA Girls on Track Rising Stars em 2022 tem como principal objetivo brigar pelo título entre as mulheres na temporada e somar bons pontos com o carro #16 da Prema Racing pode impulsionar a brasileira após a pausa de verão.

As atividades de pista da sexta e penúltima etapa da F4 Italiana começam na sexta-feira, com treinos livres. No sábado, classificatório e a primeira das três corridas do final de semana. O domingo encerra a etapa com as duas últimas baterias. A F4 Italiana tem transmissão ao vivo do canal de Youtube oficial da categoria.

O que ela disse:

“Muito feliz com a chance de poder correr de novo em Mugello essa semana. É um traçado desafiador, desgasta muito fisicamente o piloto e consome muitos pneus. A última corrida que tive em Mugello foi muito complicada, mas conseguimos uma boa recuperação durante a corrida. Vai ser muito desafiador, quase 40 carros alinham no grid na F4 italiana e nós vamos tentar brigar por bons pontos.”

Aurelia Nobels

F4 Italiana – Etapa 6 – Mugello

Sexta-feira, 29 de setembro:

05:00 – Treino Livre 1

09:10 – Treino Livre 2

Sábado, 30 de setembro:

05:20 – Classificação 1

05:45 – Classificação 2

12:50 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

Domingo, 1 de outubro:

04:55 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

11:50 – Corrida 3 (30 minutos +1 volta)