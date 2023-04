Após fim de namoro de 4 meses, João Gomes posta indireta para ex

Após fim de namoro de 4 meses, João Gomes parece não ter superado o fim do relacionamento com Ary Mirelle. Nesta quarta-feira (26/4) o cantor usou as redes sociais para enviar uma suposta indireta para sua ex.

Nos stories do Instagram, o cantor publicou uma tela preta com a mensagem: “Quem eu tô com saudade de tu”.

Vale lembrar que, recentemente, Ary Mirelle havia deixado um comentário sugestivo em uma live do ex. “A porta vai estar sempre aberta, amor”, escreveu ela na ocasião, parafraseando um trecho da letra de “Espumas ao Vento”, do cantor Fagner.

O artista confirmou o término de seu relacionamento no último dia 13. “É com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou. Têm amores que são pra vida inteira… E têm amores que vão nos ensinar lições de vida”, disse ele em seu Instagram, acrescentando: “Estou triste”, escreveu João.