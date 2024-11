Após fim de prazo previsto, advogados se mantêm em longas filas para votar em eleição da OAB-BA

Após o final do prazo previsto para o fechamento das urnas, às 17h, a eleição presidencial da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) deve ser estendida até que todos os advogados presentes no local da votação exerçam seu direito ao voto. O local escolhido, no Shopping da Bahia, já apresenta longas filas e a comissão eleitoral estima que 200 advogados ainda aguardam para votar.

Ao Bahia Notícias, o presidente da Comissão Eleitoral, Ademir Ismerim, fez um balanço da eleição e garantiu que todos os eleitores que tenham chegado até as 17h vão exercer o voto, que vai escolher o representante dos advogados no estado, no triênio 2025/2027.

“A eleição começou bem tranquila, eu acho que nós tivemos um problema logístico, que foi o local. O local é um tanto quanto apertado e a gente precisava de mais espaço, porque houve muita frequência de advogados. Agora, por exemplo, no encerramento, nós tivemos que liberar uma porta que tinha mais de 200 pessoas sem votar e que queriam votar, e tem direito de votar. Então o procedimento agora é, o eleitor que ainda não votou vai receber uma senha e ser chamado pelo número para poder votar, independente do horário que isso vai permanecer. Pode ficar até 19 horas, 20 horas, não interessa”, explica.