Após fim de semana marcado por oito mortes violentas, Polícia Militar lança Operação Hórus em Jequié

Após um final de semana marcado por oito mortes violentas no município de Jequié, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) lançou, nesta segunda-feira (6), a Operação Hórus na cidade. A iniciativa é uma resposta imediata aos recentes episódios de violência registrados no município e visa intensificar o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), tráfico de drogas, armas de fogo e outras práticas criminosas.

O lançamento da operação contou com a presença do comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho, acompanhado do subsecretário da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcel Oliveira, do comandante do CPR-SO, coronel Paulo Henrique, além de representantes da Polícia Civil e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

A Operação Hórus, iniciada em Salvador em outubro de 2024, demonstrou grande eficácia ao registrar uma redução de 42% nos homicídios no primeiro mês de atuação. Com a mesma metodologia, a ação em Jequié contará com um reforço de 60 policiais militares e o apoio de 17 viaturas, incluindo carros e motocicletas, além de recursos tecnológicos avançados.

As tropas empregadas incluem o Batalhão de Polícia de Choque, o Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Central, Cacaueira e Sudoeste, a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Sudoeste, o Esquadrão de Motociclistas Falcão, o 19º Batalhão e o Grupamento Aéreo (Graer).