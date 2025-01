Após foto de luto, Lívian Aragão afirma ter sido hackeada

A atriz Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, gerou comoção nas redes sociais neste sábado (25) ao publicar um “comunicado de luto” com fotos dela e do pai, utilizando a logomarca da Rede Globo. No entanto, o texto anunciava uma ferramenta de investimentos bancários, descrita por Lívian como uma “estratégia de marketing”. Horas depois, ela publicou um vídeo explicando que sua conta foi hackeada.

Segundo Lívian, o ataque ocorreu após ela vincular seu perfil a um site falso que acreditava pertencer a uma loja virtual de uma amiga. Ela aproveitou para alertar seus seguidores sobre a importância de evitar links suspeitos e usar aplicativos de autenticação para proteger contas online.

A explicação, no entanto, não convenceu todos os internautas. Alguns usuários questionaram a veracidade da história, apontando que Lívian chegou a bloquear os comentários na postagem original. “É ridículo e muito decepcionante”, criticou um usuário do X.

Leia Também: Rapper DJ Unk morre aos 43 anos