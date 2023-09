Após furtos em série, bandidos atacam PMs na Praia do Leme, no Rio

Policiais militares do 19º BPM (Copacabana) foram acionados no final da tarde deste domingo (24/9) para atender uma ocorrência de “furtos em série“. De acordo com a corporação, durante a ação, os agentes foram atacados e agredidos pelos criminosos e tiveram objetos arremessados contra eles.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM) informou que dois homens foram detidos e conduzidos à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. Depois da situação, o policiamento foi reforçado na região.

“De acordo com o comando da unidade, os agentes rapidamente conseguiram conter a ação dos criminosos, que resistiram à abordagem policial. Na ação, os policiais chegaram a ser agredidos, e os criminosos arremessaram diversos objetos contra a guarnição”, informou a PM sobre o episódio.

Uma das vítimas, Ana Clara Souza, de 28 anos, teve os pertences levados por bandidos. Ela teve o cartão de débito levado e também esteve na delegacia para registrar o crime. “Eu tinha R$ 450 na minha conta, e eles gastaram tudo. Passaram em quatro quiosques diferentes e fizeram compras. Era todo o dinheiro que eu tinha para o mês e agora não sei o que vou fazer”, contou a jovem ao jornal O Globo.

Uma outra confusão também foi registrada na Praia do Arpoador, também na Zona Sul do Rio. Banhistas e pedestres que passavam pelo local se assustaram com a situação, em que um homem foi agredido por um grupo de pessoas após tentar furtar um celular. O suspeito foi preso, e o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).