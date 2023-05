Após gol contra o Vasco, Thaciano mira Bahia brigando na parte de cima do Brasileirão

De volta ao time depois de ter sofrido uma tendinite no quadril, o meia Thaciano foi um dos destaques no triunfo tricolor sobre o Vasco, na noite desta segunda-feira (1º), em São Januário. O primeiro da equipe na Série A do Brasileirão.

Além do gol marcado, o meia fez uma boa partida no Rio de Janeiro. Após o duelo, Thaciano se mostrou empolgado com o resultado. Para ele, o Esquadrão tem tudo para embalar uma boa sequência e brigar na parte de cima da tabela.

“O pensamento do Bahia é sempre grande. Mas a gente sabe o quanto é difícil. São muitos jogadores chegando, uma comissão nova também. Mas a gente sabe que no dia a dia todo mundo tem a confiança um no outro para que a gente possa fazer um bom campeonato. Vai ser degrau a degrau. Tenho certeza que juntos podemos conseguir nossos objetivos”, afirmou ele.

Nos dois primeiros jogos no Brasileirão, o Bahia cometeu erros que causaram as derrotas para Red Bull Bragantino e Botafogo, respectivamente. Diante do Vasco, o time baiano fez um segundo tempo sólido e poderia ter saído de campo com um placar elástico.

“O que o Renato passou, a gente conseguiu colocar em prática. Nas duas primeiras rodadas não conseguimos impor nosso ritmo, mas hoje a gente soube fazer. Tivemos paciência para fazer nosso jogo. Dar os parabéns para o David (Duarte), que hoje mostrou a qualidade que ele tem. Temos um grupo muito forte”, analisou ele.

O próximo desafio do Bahia no Brasileirão será no domingo (7), contra o Coritiba, na Fonte Nova, pela 4ª rodada. O duelo marcará a estreia de Thaciano diante da torcida tricolor, já que ele não esteve em campo na derrota para o Botafogo.

Essa, aliás, será a primeira vez que o jogador atuará em Salvador na presença dos torcedores. Em 2021, na primeira passagem pelo clube, os jogos foram disputados com portões fechados por conta da pandemia da covid-19.

“A gente precisa do nosso torcedor, daquela energia da Fonte. Vai ser minha primeira vez com a torcida em casa. Sei da dificuldade que vai ser o jogo, não vai ser fácil. Mas vamos nos preparar para fazer um bom jogo em casa”, finalizou o meia.