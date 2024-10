Após incidente, comando da FAB defende compra de novo avião para Lula

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida mostra comandante da FAB, Marcelo Damasceno – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/MetrópolesApós o incidente com o avião que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última terça-feira (1º/10), o comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, defendeu a compra de uma nova aeronave presidencial para as viagens do líder brasileiro.

“Pessoalmente, eu defendo [a compra de um novo avião]”, declarou Damasceno. “Esse avião completa agora, no próximo dia 5 de janeiro, 20 anos”.

Segundo o tenente-coronel, a atual avião é “muito seguro”, mas tem uma autonomia que atende o governo do Brasil “em partes”.

“Eu acho que um país como o nosso, uma potência mundial entre as dez economias do mundo, deve ter um avião maior, ter mais autonomia e ter mais espaço para transportar o mandatário do país”, defendeu o comandante da FAB.

Marcelo Damasceno ainda deu novos detalhes sobre o episódio envolvendo o avião presidencial de Lula, que enfrentou problemas técnicos no México e precisou dar voltas por cerca de cinco horas no ar antes de pousar com segurança.

De acordo com o militar, a hipótese de que um pássaro possa ter provocado a falha técnica não está descartada.

“Nós não descartamos a hipótese de ter uma ingestão de pássaro. A aeronave tinha acabado de recolher o trem de pouso, e essa é uma altitude que possa se ter ingestão de pássaro, mas não temos nenhuma indicação”, declarou Damasceno. “Não há sangue, pena ou nada que ainda tenhamos identificado. Ao abrir o motor, poder surgir”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?