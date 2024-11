Após indicar “decisão drástica”, Jerônimo reforça mudanças no Planserv

O governador Jerônimo Rodrigues comentou, nesta segunda-feira (11), sobre as dificuldades de inserção do Planserv (Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais) no mercado de saúde. Em evento de certificação para 220 baianas de acarajé, no Centro Administrativo da Bahia, o gestor estadual afirmou que ainda está avaliando a realização de uma reforma no sistema de saúde estadual.

“Falei que essa semana eu chamaria para avaliar qual foi a minha decisão anteriormente junto ao secretário Góes, que coordena as ações de Planserv, e fiz. […] Vocês sabem a importância do Planserv para o servidor público de serviços familiares. Normalmente há algum desleixo da nossa ação”, disse.

Em entrevista coletiva, Jerônimo alegou que a reestruturação estudada deve atender, especialmente, os servidores do interior do estado. “Tenho dito sempre que a maior dificuldade nossa é no interior, quando a gente não tem uma rede de clínicas, de hospitais disponibilizadas para a gente poder contratualizar e assim atender ao sócio do Planserv. Mas como isso não acontece no interior, porque às vezes algum município não tem clínica, essas pessoas quando precisam de exame médico ou de algum tratamento, vem a Salvador ou vai a Feira [de Santana], que é onde tem as redes maiores. Vitória da Conquista, isso sobrecarrega”, detalhou.