Após infarto, J. Neto passa por cirurgia e não tem previsão de alta

O cantor gospel J. Neto, de 64 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira (14) após sofrer um infarto. O artista, conhecido por grandes sucessos como O Rei Está Voltando e com uma carreira de destaque no cenário gospel, foi inicialmente levado ao Hospital de Guapimirim, no Rio de Janeiro. No entanto, o Fuxico Gospel teve acesso a informações exclusivas de que o cantor precisou ser transferido para outro hospital, onde passou por uma cirurgia.

De acordo com a gravadora do artista, J. Neto segue sob cuidados médicos intensivos, e não há previsão de alta até o momento. O cantor continua em observação, enquanto a equipe médica monitora sua recuperação após o procedimento cirúrgico.

Com mais de 20 álbuns lançados desde o início de sua carreira, em 1985, J. Neto se consolidou como um dos maiores nomes da música gospel no Brasil. Seu álbum de estreia, Água Viva, marcou o início de uma trajetória repleta de sucessos e prêmios, incluindo discos de ouro e platina pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), além de várias conquistas no Troféu Talento, como Cantor do Ano e CD do Ano.

Além de sua contribuição ao gospel, J. Neto também fez parte de trilhas sonoras de novelas da TV Record, com canções como Último Romântico e Uma Chance em Mil. A notícia de sua hospitalização gerou comoção entre fãs e colegas de profissão, que enviam mensagens de apoio e orações pela sua recuperação.

